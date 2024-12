Tres técnicas para combatir la procrastinación y aumentar su productividad

Redacción: Miguel Fallas

¿Suele dejar las tareas para última hora, sintiéndose abrumado y con culpa al no cumplir con sus responsabilidades a tiempo? Este hábito, conocido como procrastinación, no solo afecta su productividad, sino también su bienestar emocional.



La sensación constante de no estar cumpliendo con sus obligaciones puede generar ansiedad, estrés y, a largo plazo, una disminución de la autoestima. Además, la procrastinación puede afectar la calidad de su trabajo y la satisfacción que obtiene al completar sus tareas (repase la información en el video adjunto).



Para ayudarle a superar este ciclo, la psicóloga Sol Sánchez comparte tres técnicas sencillas, pero efectivas que le permitirán organizar su tiempo de manera más eficiente, reducir la ansiedad asociada a las tareas pendientes y aumentar su productividad.



Estas estrategias están diseñadas para ser prácticas y fáciles de incorporar en su rutina diaria, ayudándole a establecer metas claras, dividir las tareas en pasos manejables y aprovechar la motivación para mantener el enfoque.



No permita que la procrastinación siga ganando terreno en su vida. Descubra estos consejos prácticos en el video adjunto y comience a tomar el control de su tiempo, dejando atrás la culpa y el estrés.