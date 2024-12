Tome medidas desde ya para enfrentarse a la cuesta de enero

Redacción: Miguel Fallas

Según la Encuesta Nacional de Endeudamiento 2024, nueve de cada 10 costarricenses enfrentan alguna forma de deuda. Este panorama subraya la importancia de ser precavidos en las decisiones financieras durante esta temporada festiva, ya que los excesos en el gasto pueden traducirse a dificultades económicas al inicio del próximo año, en la conocida "cuesta de enero" (repase la información en el video adjunto).



En el último mes, diversos productos han registrado incrementos significativos en sus precios. Según los datos más recientes del INEC, destacan aumentos considerables de noviembre a diciembre en productos básicos como el tomate en un 63%, la papa con un 28% y la sandía 12%, así como en bienes relacionados con la temporada alta, como tiquetes aéreos 26% y servicios de alojamiento 5%. Estas variaciones refuerzan la necesidad de priorizar los gastos esenciales y de evitar compras impulsivas que puedan desequilibrar su presupuesto.



Es fundamental adoptar hábitos de consumo responsables. Usted debería enfocarse en cubrir primero las necesidades esenciales, como alimentos básicos, pagos de vivienda y servicios públicos. Reflexione antes de realizar una compra, preguntándose si realmente es indispensable o si podría posponerse. Mantener un presupuesto realista y ajustado a sus posibilidades será clave para evitar endeudarse más allá de lo necesario.



Para empezar 2025 con una mejor salud financiera, es importante tomar medidas desde ahora. La planificación no debe esperar a enero. Realice una revisión detallada de sus ingresos y gastos, establezca prioridades claras y evite comprometerse con deudas que no podrá manejar.



Ver el dinero como tiempo invertido de trabajo le ayudará a valorar más cada colón que gasta, mientras que optar por deudas inteligentes, aquellas que realmente aporten valor a su calidad de vida, será esencial para mantener un equilibrio.



Si usted ya enfrenta deudas en este momento, no se desanime. Es importante evitar adquirir más compromisos financieros y ser prudente con opciones como la refinanciación, evaluando siempre si realmente es la mejor alternativa para su situación.



La estabilidad financiera no se trata de privarse, sino de tomar decisiones informadas y responsables. Para más información puede contactar al economista Javier Adelfang en Instagram y Tiktok como @javiereleconomista y en su página web como javiereleconomista.com