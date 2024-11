Personas con discapacidad no visible pueden hacer valer sus derechos

El Consejo Nacional de las personas con discapacidad (Conapdis) emite un carnet a personas que viven con alguna condición especial, notoria o no visible.



Para muchas personas, vivir con una discapacidad difícil de identificar puede ser un desafío (repase la información en el video adjunto).

Nancy Salazar, doctora de 35 años, llevaba una vida normal hasta que, en 2015, un accidente le provocó serias lesiones en la columna que no le permiten permanecer de pie más de 20 minutos ni viajar trayectos extensos, entre otras incomodidades. Desde entonces, se ha convertido en una de las más de 37.000 personas en Costa Rica que cuentan con una certificación oficial de discapacidad.



Este carnet no solo le permite a personas como Salazar acceder a sus derechos, también ayuda a evitar los comentarios o juicios que muchas veces se escuchan de quienes no comprenden que, aunque la discapacidad no sea visible, está ahí.



Este documento busca que los derechos de las personas con discapacidades sean respetados en cualquier situación, desde el uso de espacios públicos hasta la restricción vehicular.



El trámite es gratuito y voluntario. A continuación puede repasar los pasos para hacerlo.

​Ingrese a www.conapdis.go.cr Descargue el formulario Descargue también el consentimiento para que Conapdis Verifique su discapacidad en el Edus (Sistema de Datos de Salud) Presente ambos documentos en Conapdis



El certificado o carnet se le emitirá un mes después de solicitado y podrá presentarlo en los espacios que deban otorgarle a la persona un trato prioritario debido a su condición.

