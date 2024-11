Organice su tiempo y rompa las barreras de la distracción

Redacción: Miguel Fallas.

La razón principal por la que el tiempo no rinde suele estar relacionada con la falta de organización y planificación. Cuando las tareas se acumulan sin priorización, o cuando no se identifica claramente qué es urgente o importante, es fácil perderse en pequeñas distracciones y procrastinar.



La clave está en aprender a organizar el día y a enfocarse en una tarea a la vez, permitiendo que cada actividad reciba la atención adecuada y evitando el agotamiento por intentar abarcar demasiado (repase la entrevista completa en el video adjunto).



Para comenzar, es útil hacer un barrido mental de las actividades pendientes. Esto implica detenerse unos minutos para pensar y visualizar rápidamente las tareas sin profundizar en cada detalle.



De esta manera, usted podrá identificar las actividades urgentes y aquellas que pueden esperar, lo cual es fundamental para priorizar efectivamente. Es recomendable también anotar todas las tareas en una lista, lo que permite ver el panorama general y facilitar la organización diaria.



Con una lista clara, las tareas pueden dividirse en pasos más pequeños, lo que reduce la sensación de sobrecarga y permite abordar los pendientes de forma gradual y ordenada.



Una técnica popular que puede ayudarle a mantener la concentración es la Técnica Pomodoro. Este método utiliza intervalos de trabajo cronometrados de 25 minutos seguidos de pequeños descansos de 5 a 10 minutos. La idea es trabajar intensamente en una sola tarea durante cada “pomodoro” y luego dar un respiro a la mente, evitando así el agotamiento.



Estas pausas breves no solo ayudan a refrescar la mente, sino que también mejoran la productividad al permitir que usted mantenga la energía y el enfoque durante toda la jornada.



Para más información, puede contactar a Sharon Méndez, coach y facilitadora de aprendizaje, al teléfono 6080-7833, en Facebook e Instagram como: @sharonmendez.coach, y en LinkedIn como: Sharon Méndez Chaves.