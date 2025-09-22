La lucha de Mariana: necesita un trasplante de médula para seguir soñando

En abril de este año, la vida cambió por completo para Mariana Ledezma, una joven costarricense de apenas 18 años. Los síntomas que presentaba confirmaron un diagnóstico difícil: leucemia.

Desde entonces, Mariana libra una dura batalla que la ha llevado a someterse a distintos tratamientos con la esperanza de recuperar su salud y volver a una vida normal. Sin embargo, la posibilidad de lograrlo al 100% depende de un trasplante de médula ósea que debe realizarse fuera del país.