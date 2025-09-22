EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

La lucha de Mariana: necesita un trasplante de médula para seguir soñando

La costarricense de 18 años viajó a EE. UU. en busca de una oportunidad, pero los altos costos obligan a su familia a pedir ayuda para cubrir la operación.

Por Katherine Ortega |22 de septiembre de 2025, 9:58 AM

En abril de este año, la vida cambió por completo para Mariana Ledezma, una joven costarricense de apenas 18 años. Los síntomas que presentaba confirmaron un diagnóstico difícil: leucemia.

Desde entonces, Mariana libra una dura batalla que la ha llevado a someterse a distintos tratamientos con la esperanza de recuperar su salud y volver a una vida normal. Sin embargo, la posibilidad de lograrlo al 100% depende de un trasplante de médula ósea que debe realizarse fuera del país.


Mariana viajó junto a su mamá a Jacksonville, Estados Unidos, para valorar la posibilidad de practicarse esa operación, pero los costos son tan altos que la familia se ve en la necesidad de solicitar apoyo económico.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo por medio de las siguientes cuentas:
  • ​Número de cuenta Colones BAC: 921240966
  • Número de cuenta IBAN: CR10010200009212409666
  • Número de cuenta dólares BAC: 93072160
  • Número de cuenta IBAN: CR48010200009307216006
  • Sinpe móvil: Silvia Uriza Riba 8317-4238

Lea también

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas