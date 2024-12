Guía sencilla para obtener la Tarjeta Ciudadano de Oro

Los adultos mayores ya tienen otra opción para pagar el transporte público, además de la cédula. Es la Tarjeta Ciudadano de Oro, ideada por el Banco Central de Costa Rica.



Con esta tarjeta, los usuarios tienen la opción de no pagar en efectivo cuando el trayecto supera los 25 kilómetros, pues después de esa distancia, el transporte tiene un valor, pero con un descuento que se puede rebajar directamente desde la tarjeta.



Ana María Morales, de 79 años, es usuaria frecuente del transporte público y cuenta los inconvenientes que ha tenido al pagar con la cédula (repase la información en el video adjunto).



​"Muchas veces los choferes me piden la cédula y ya cuando me bajo, se me olvida", explicó la adulta mayor.