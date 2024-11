Deporte como motor de fortaleza: la valiente lucha de Kevin contra los límites

Redacción: Miguel Fallas

Cuando era niño, Kevin Solano sufrió un incidente que lo dejó en silla de ruedas, pero esa circunstancia no definió su vida. Más bien, decidió transformar su dolor en fortaleza e inspiración.



Con una actitud admirable y una voluntad inquebrantable, Solano ha convertido los desafíos en oportunidades para crecer y motivar a otros con su ejemplo. Superando no solo las dificultades físicas, también las sociales, como el bullying que sufrió durante años cuando era estudiante (repase la información en el video adjunto).



Lo invitamos a conocer la historia de este atleta ejemplar en la entrevista adjunta, donde él mismo habla sobre los retos que enfrentó durante su infancia y adolescencia y sobre cómo el deporte (puntualmente el básquet y el CrossFit) se convirtió en su refugio, en su motor y en una forma de unir su experiencia con motivación para ayudar a otros.



Historias como la de Kevin recuerdan que la vida no se trata de lo que nos ocurre, sino de cómo decidimos enfrentarlo. Su ejemplo es una invitación a mirar las adversidades como oportunidades para fortalecernos y ayudar a otros a encontrar su propio camino.



Conozca su historia en el video adjunto.



Puede contactar a Kevin Solano para charlas al WhatsApp 6058-6960.