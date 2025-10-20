De un accidente a conquistar las olas: la historia de Dariel Meléndez

A los 11 años, Dariel Meléndez vivió un accidente que cambió su vida para siempre. Hoy, este joven limonense conquista las olas como parasurfista, demostrando que no hay límites cuando se combina la pasión con la determinación.

Desde la casa de Buen Día, comparte su historia de esfuerzo, esperanza y amor por el mar. Un ejemplo de cómo la fortaleza interior puede llevarnos tan lejos como nos atrevamos a soñar (repase la información en el video adjunto).



