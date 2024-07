Consulte el cobro inusual de su recibo de agua y ahórrese unos colones

¿Le ha pasado que el recibo o cobro del agua le aumenta de un momento a otro sin razón aparente?



Antes de pagar, usted puede realizar la consulta o el reclamo en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).



Shirley Allen tiene 58 años y está pensionada, pero actualmente emprende elaborando chocolates y velas aromáticas. Para ambos oficios necesita utilizar agua y asegura siempre utilizarla de forma moderada (repase la información en el video adjunto).



​“El recibo del agua normalmente es irregular, me ha llegado entre 14 y 18 mil colones, pero yo paso sola. A veces me vienen 10 mil y yo me pregunto ¿Por qué tan fluctuante?, dijo la emprendedora.