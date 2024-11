Conozca a Alejandro Cogui, el hombre que recorrió 900 kilómetros a sus 72 años

Redacción: Miguel Fallas.

¿Se imagina usted hacer una caminata de 800 kilómetros en 33 días? Cada paso exige no solo resistencia física, sino también una fortaleza mental que debe mantenerse día tras día, mientras el cuerpo se adapta al desgaste (repase la historia en el video adjunto).



Como si no fuera suficiente, imagine volver a intentarlo dos años después, con un desafío aún mayor: 900 kilómetros en 40 días. Solo pensar en esa segunda travesía, con la experiencia de la primera aún fresca en la memoria, hace que uno se canse, ¿verdad?



Alejandro Coghi, un hombre de 72 años, enfrentó justamente este reto al recorrer el Camino de Santiago de Compostela en España, no una, sino dos veces, en el 2022 y recientemente en el 2024.



La determinación de don Alejandro, más allá de su edad, habla de una fuerza de voluntad excepcional y de una conexión espiritual con el camino que lo impulsa a seguir explorando sus límites. Para muchos, solo la idea de completar uno de estos recorridos parece imposible, pero él decidió regresar por más.



Este segundo viaje fue, sin duda, una prueba adicional de su resistencia y un logro impresionante que pocos pueden alcanzar. Coghi regresó hace apenas unos días, llevando consigo no solo el orgullo de haber completado el recorrido, sino también innumerables vivencias y aprendizajes de una experiencia tan transformadora.