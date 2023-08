Candelas y jabones artesanales con sello de inclusión

“El proyecto se basa en que los muchachos puedan tener su propio emprendimiento, debido a que, en Costa Rica, las personas con discapacidad no tienen tantas oportunidades. Usualmente, buscan un trabajo formal, pero al no encontrarlo optan por emprender. Queremos que la sociedad los vea desde la parte de la habilidad y no de la discapacidad, y sobre todo que puedan entender que una persona con discapacidad necesita ingresos como cualquier otra”, explicó Estephanie Murillo, directora del Caipad.