Yokasta Valle sube de peso para ir por el cinturón de las 108 libras del Consejo Mundial de Boxeo

Ya hay fecha para la siguiente pelea de la campeona Yokasta Valle: el 30 de mayo se medirá a Lourdes Juárez.

El reto para la nacional es mayor, ya que para enfrentarse con “Lulú” debe subir a las 108 libras y el combate será por el campeonato de esa categoría del Consejo Mundial de Boxeo.

Recordemos que Valle es campeona, pero en las 105 libras.

“Siempre he querido los mayores desafíos y enfrentarme a las mejores. Subir de peso para desafiar a una campeona por su título es justo el tipo de oportunidad que me motiva. Este es un gran reto, como todas las peleas importantes que he tenido en mi carrera, pero siempre me preparo al 200% para darlo todo en el ring”, mencionó Yokasta.

El lugar de la velada boxística será el Coliseo de El Paso, Texas, Estados Unidos, y la misma podrá verse por ESPN USA.

Juárez tiene marca de 38 ganadas, con cuatro derrotas, y ha despachado a cinco contrincantes por nocaut. Además, es la número dos del ranking de The Ring Magazine.

Valle llegará con registro de 33-3 y 10 nocauts, siendo la número uno del peso paja.

"Esta será una gran guerra", dijo Lourdes Juárez. "No voy a regalar mi cinturón, de ninguna manera. Me estoy preparando para la pelea de mi vida. No voy a caer. No creo en la buena suerte. Saldré con todo a atacar".

“Ya me he enfrentado a 12 o 13 boxeadoras mexicanas en mi carrera, así que sé exactamente qué tipo de desafío representan. Me he estado preparando en México con mi equipo, liderado por Panda y Jay Najar, y eso me da mucha confianza para esta pelea. Creo que Lulú Juárez es la mejor boxeadora mexicana en este momento, así que esta es una prueba enorme para mí”, finalizó Valle.