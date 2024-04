Yokasta Valle: "Hay que demostrar que podemos llenar el Estadio Nacional"

"Me siento feliz de estar ya en mi país. Ya me comí un buen pinto. Me ha llamado la atención que todos me dicen felicidades y no gané. Yo me exijo mucho, perdí mis títulos y estaba triste, hice un campamento perfecto y perdí. La diferencia de Alemania a esta es que en esta todos vieron la pelea", indicó la pugilista a su llegada al país.