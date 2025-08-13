Yokasta Valle firma con prestigiosa empresa de boxeo de Jake Paul

La costarricense Yokasta Valle firmó con la prestigiosa empresa de boxeo Most Valuable Promotions (MVP) por dos años, empresa del boxeador y youtuber, Jake Paul.​

La idea de la tica es lograr pelear fuera del país en diciembre, aunque según adelanto su manager Mario Vega, todo puede cambiar y se podría dar en los próximos meses el anhelado sueño de pelear en el Estadio Nacional.​

"Ahorita hay varias opciones para pelar pues yo quiero ser campeona absoluta de boxeo. Está una argentina una japonesa y una alemana, así que veremos, pero cualquiera de ellas será mi próxima rival", explicó Yoka.

Yoka comparte la firma con MVP con su hermana Naomy, quién anteriormente ya había firmado con ellos.​

El contrato de las hermanas Valle con MVP es uno de los más importantes en la historia del boxeo costarricense pues la promotora ha batido records de audiencia y público a nivel mundial, además de impulsar el boxeo femenino.​