Yokasta Valle: “El deporte es una herramienta de cambio social”

La boxeadora costarricense, Yokasta Valle, tiene claro que desea unificar los títulos de las 105 libras. La campeona lo quiere hacer este año.

Valle conversó con Teletica.com sobre sus planes a futuro y sobre el presente de su ya exitosa carrera.

También habló sobre sus boxeadores favoritos.

¿Cuáles son los planes para la siguiente pelea?

Dios primero, pelear pronto. Al final nosotros queremos este año consolidarnos como campeona absoluta, quiero todos los cinturones. Sé que no va a ser fácil, pero esa es nuestra meta para este año y tratar de pelear las más veces que se pueda, ya que tenemos dos campeonas: la alemana Sara Bormann, que tiene dos títulos, y Kim Clavel, que tiene uno, pero está embarazada, entonces ahorita está vacante. Tengo que pelearlo, Dios primero puede ser con la japonesa Yuko Kuroki.

Ya tiene tiempo entrenando con Jacob Panda Najar. ¿Cómo ha sido esa relación y qué le ha dado él que usted no tenía en cuenta?





¿Qué tan difícil fue manejar la cortada durante la última pelea?

No es la primera vez que me cortan, creo que es la tercera. No se notan, pero tengo áreas cortadas. Lo manejo bien. Lo que uno piensa es que pueden parar la pelea si el corte es muy profundo. Yo solo siento que sangro y pienso que ojalá no la paren. Uno cambia un poco el estilo porque ya está pensando en el corte.

En esta pelea sabíamos que iban a tratar de curarlo lo mejor posible. Eran dos cortadas en la cabeza y no veía con un ojo. Pensé que si me limpiaba con el guante podía abrir más la herida. En otra pelea me pasó y la abrí más. Entonces decidí no tocarme. No veía con un ojo, pero con el otro sí. Sí dificulta, pero es parte de esto.

La idea es unificar títulos este año. ¿Está lista?

Estoy lista. Siento que estoy en mi mejor momento para ser campeona absoluta. Lo tuve cerca y ahora estoy de nuevo en camino. Estoy en las mejores manos. Mario Vega ha trabajado muchísimo en toda mi carrera.

Ahora con MVP ellos tienen los medios para negociar. Si la alemana quiere cierta cantidad, se puede negociar. Ella dijo que primero consiga otro título y luego la unificación. Siento que esa pelea se va a hacer. Ella quiere ser campeona absoluta y sabe que va a tener que pelear conmigo.

MVP está moviendo las mejores peleas del boxeo femenino, como Amanda Serrano y Katie Taylor. ¿Por qué no hacer una gran pelea como ellas? Eso es rentable, da títulos y también buen dinero. Queremos posicionarnos en grandes carteleras y que el boxeo femenino siga creciendo para que muchas chicas tengan valor deportivo y económico.

Ahora que tiene su empresa, ¿qué tan importante ha sido ese salto?

Muy difícil. Yo pensaba hacerlo cuando me retirara, pero Mario me impulsó. Yo sigo concentrada en mi carrera, pero puedo ayudar en la parte económica y de promoción.

Cuando anuncié que iba a apoyar muchachos llegaron muchos. Hay muchos con el mismo sueño de ser campeones. Llevamos tres años invirtiendo. Algunos se van, otros valen la pena. Tenemos 17 muchachos. También es un proyecto social. El deporte es una herramienta de cambio social. Muchachos de Alajuela, de Limón, cambian su vida. Aunque no sean campeones mundiales, pueden ser campeones de la vida. Es una gran inversión y seguimos buscando apoyo.

¿Por qué recomendaría el boxeo a un niño o niña?

El boxeo es un deporte completo. No vuelve agresivo al niño, al contrario, canaliza energía. Mi sobrino de 5 o 6 años cambia cuando entrena. Uno descubre talentos ocultos. Al principio no me gustaba, pero cuando entré entendí que es disciplina y arte. Hay que pensar, coordinar golpes, escuchar la esquina. Es muy completo. Se van a enamorar.

Es una responsabilidad grande que ahora muchas niñas me digan que quieren ser como yo. Es importante que los papás apoyen el proceso: amateur, Juegos Nacionales, representar a Costa Rica y luego profesional.

Después de tantas peleas importantes, ¿qué siente que le falta mejorar?

Siempre hay algo que mejorar. Veo mis peleas y digo que me faltó algo. Soy muy crítica conmigo misma y Mario también lo es. De las peleas que más me gustan son pocas. Siempre hay detalles que corregir.

Estoy en mi mejor momento de confianza. No es solo lo físico, es lo mental, creérsela. Me la creo que voy a Las Vegas, que voy a pelear en la cartelera de Manny Pacquiao, que puedo llenar un lugar. Antes dudaba, ahora no. Ya son detalles pequeños los que se mejoran, pero la confianza ha crecido muchísimo.

Si pudiera escoger habilidades de distintos boxeadores, ¿cuál elegiría?



