Yokasta Valle defiende su cinturón con victoria por decisión

La costarricense Yokasta Valle derrotó este viernes a Yadira Bustillos para defender su cinturón paja de la WBC.

En su debut con la promotora MVP de Jake Paul, la nacional tuvo que fajarse a fondo y esto lo vieron los jueces, que presentaron tarjetas de 95-95, 98-92 y 96-94 para la victoria de la nacional.

La batalla se complicó temprano para Valle, quien sufrió un corte, pero su esquina supo manejarlo y le permitió terminar la pelea y festejar una defensa complicada.





“Quiero darle todo el respeto del mundo a Yadira. El corte me molestó mucho y no podía ver por mi ojo derecho, pero tenía mi otro ojo y pude sobreponerme”, explicó Valle.

De esta manera, Yokasta, una de las campeonas más activas del mundo, cierra este 2025 con una impresionante victoria, que le permite soñar con unificar títulos más adelante en la categoría de los pesos más livianos.



