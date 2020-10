Yokasta Valle confía en su experiencia para ganar en Alemania

La boxeadora costarricense, Yokasta Valle (20-2-0), nunca tuvo una preparación tan larga de una pelea como la que tiene en este momento para enfrentar la revancha ante la alemana, Tina Rupprecht (10-0-1).



La pandemia provocó cambios en el cronograma de este 2020, por lo que la campeona de la Federación lnternacional de Boxeo (FIB) en las 105 libras ansía la hora de volver a subir al ring e iniciar el objetivo de unificar títulos.

En el duelo pactado para el 11 de diciembre en Alemania, ‘Yoka’ pondrá en juego su corona y de ganar, se adjudicará el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) propiedad de la teutona.

“Tenemos experiencia y muchos veían imposible ganar en España (contra Johanna Pastrana) y no será una excepción en Alemania. Confío en mi equipo y confío en mí, lo voy a dar todo para traerme esos títulos. Estoy demasiado ansiosa”, confiesa la pugilista.

Valle trabaja actualmente tanto la fuerza como la táctica, para luego entrar en la etapa de sparrings.

“Vamos a traer dos chicas mexicanas, que tienen como similitud a mi rival el tipo de boxeo y la estatura”, agregó la boxeadora de 28 años.

Yokasta ya superó el trago amargo que vivió en junio de 2018 ante la misma Rupprecht, a quien favorecieron los jueces con sus tarjetas pese a que el espectáculo mostró lo contrario.

“Lo que recuerdo es el fallo de los jueces, pero ya no pienso en eso. Cuando uno pelea afuera, uno siempre está en riesgo, he ido a Japón, Alemania, México, España, entonces no tengo miedo”, agregó.

La boxeadora y su equipo de trabajo gestionan con el Ministerio del Deporte un permiso especial que les permita ingresar a territorio alemán en plena pandemia.

La velada se realizará con presencia de público con un aforo máximo de 1.000 personas.