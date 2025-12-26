Yokasta Valle cierra el 2025 como campeona y con la posibilidad de unificar cinturones

El 2025 terminó en un punto alto para Yokasta Valle. La nacional se impuso en las tarjetas a Yadira Bustillos para defender su cinturón paja de la WBC.

Esta pelea, la primera en la promotora MVP, le permite a la costarricense colocarse en una posición para tratar de unificar los cinturones de las 105 libras.

El panorama en la división paja del boxeo femenino cambió totalmente cuando Seniesa Estrada se retiró en octubre del año pasado, dejando vacantes los campeonatos.

En noviembre de 2024, Elizabeth “La Veneno” López fue una víctima más de Valle, quien consiguió este campeonato mundial, y un año después lo ha defendido y es la número uno en el escalafón de la prestigiosa revista Ring Magazine.

La número dos del mundo es la alemana Sarah Bormann, la dueña del cinturón de la WBA, organización que tiene a Valle como cuarta contendiente. La germana también tiene el campeonato de la WBO.

La tercera en disputa es la canadiense Kim Clavel, cuarta en The Ring y campeona de la IBF.

El otro nombre de peso en la división es la japonesa Yuko Kuroki, tercera en el ránking de The Ring.

Valle, con marca de 34-3, sabe que el camino de la unificación pasará por este selecto grupo de púgiles. Bormann tiene registro de 21-1 y Clavel de 22-2, mientras que Kuroki está en 25-9-2.

El 2026 se perfila como un año clave para Valle.

