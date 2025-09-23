Yokasta Valle anuncia una pelea para la que se ha preparado toda su vida

La boxeadora costarricense Yokasta Valle defenderá su título WBC contra la estadounidense-mexicana Yadira Bustillos el viernes 14 de noviembre.

Este será el debut de Yokasta con Most Valuable Promotions (MVP), así lo confirmó la pugilista en un comunicado de prensa.

Yoka llega con un récord de 33 victorias, 10 por nocaut, y tres derrotas. Por su parte, Bustillos tiene 11 victorias (dos por la vía rápida) y solo una pérdida.

"He trabajado toda mi vida para estos momentos, y sé lo que se necesita para mantenerme en la cima. Bustillos es fuerte y estará en casa, además tiene hambre de triunfo, pero no es algo a lo que ya me he enfrentado", comentó Valle.



El escenario de la pelea será el Kaseya Center en Miami, Estados Unidos. La pelea estelar será Jake Paul vs. Tank y se transmitirá por la plataforma de streaming de Netflix.



"El panorama del boxeo femenino se está abriendo y hay muchas grandes rivales en el camino, pero antes que nada, necesito ganar esta pelea de manera contundente", afirmó la tica.

La boxeadora finalizó con un mensaje clave: "El 14 de noviembre, el mundo verá por qué no soy solo una campeona: estoy aquí para inspirar y seguir rompiendo barreras para las mujeres en el boxeo y el deporte".

