Yokasta avisa a Seniesa: “Voy a estar agresiva desde el primer round”

Rivales de peso: Yo he peleado con tres boxeadoras invictas y muy mediáticas. Estrada me ha tirado muchísimo y por eso ha sido mediática.

Presión: La presión siempre desde que empecé Mario lo sabe muy bien. No es por presionarla pero tiene que ganar, vieras que yo siempre trabajo bajo muchísima presión, yo no pienso en nada de esto, si pierdo, si gano. Yo lo disfruto. Si estoy en el boxeo es porque me apasiona, ya se entrebó y ahora es hacerlo realidad, darlo todo, para mí es una motivación extra tener a todos los medios y esta es la pelea que esperaba. Ese es un reto para mí, nunca buscamos peleas fáciles, siempre hemos arriesgado y estamos arriesgando todo, aquí es todo o nada hay que tomar riesgos, pero por algo me voy a preparar el 200%.