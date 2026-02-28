Ya hay fecha para los próximos Juegos Deportivos Nacionales

La próxima edición de los Juegos Deportivos y Paradeportivos Nacionales se realizará hasta el 2027.

Se trata de la edición XLIII, que será a finales de julio del 2027, según resolvió el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación.

"El Consejo determinó que en el transcurso de este mes de marzo resolverá si define la sede de dichas justas o si abre un nuevo período para la recepción de candidaturas, luego de que resultara infructuoso el proceso de elección, en apego al Reglamento de Adjudicación de Sedes de la Etapa Final de Juegos Deportivos Nacionales", publicó el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).

De igual forma, se estableció que también para este mes de marzo se definirá el año de realización y el procedimiento para establecer la sede de la edición del siguiente año.

El pasado enero, del 12 al 24, se llevó a cabo la etapa final de los XLII Juegos Nacionales, en los seis cantones de la provincia de Limón.



