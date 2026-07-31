XTERRA Costa Rica 2026 abre nuevas inscripciones

El XTERRA Costa Rica 2026 abrirá nuevos espacios de inscripciones a un mes de su realización, por lo que participarán 950 atletas inscritos provenientes de 16 países.



La organización aspira ahora alcanzar la cifra de los 1.000 competidores para las pruebas que serán del 21 al 23 de agosto.



El evento se realizará en Las Catalinas, escenario que combina playa, montaña y una red de senderos.

"Ha superado todas nuestras expectativas. Alcanzamos el lleno total antes de lo previsto y, aun así, continuamos recibiendo solicitudes de atletas nacionales e internacionales que desean formar parte de esta experiencia. Realizamos los ajustes logísticos necesarios para habilitar nuevos cupos, siempre garantizando los más altos estándares de organización, seguridad y calidad que caracterizan al evento", indicó Luis Diego Chaverri, del comité Organizador de XTERRA Costa Rica 2026.

Foto: Braulio Romero/XTERRA Costa Rica



La lista de participantes estará encabezada por el británico Alistair Brownlee, doble medallista de oro olímpico y considerado una de las máximas leyendas del triatlón mundial.

A Brownlee se sumarán el campeón mundial XTERRA Josiah Middaugh, los estadounidenses Sullivan Middaugh, Porter Middaugh, Manny Huerta y Reed Legg, así como el alemán Sebastian Neef, todos protagonistas habituales del circuito internacional XTERRA.



El grupo reúne campeones olímpicos, campeones mundiales, campeones nacionales y atletas que actualmente disputan los primeros lugares del XTERRA World Cup.



La edición 2026 también marcará un hito para el deporte nacional al convertirse, por primera vez, en sede del XTERRA Americas Trail Run Championship, campeonato continental que atraerá a los mejores especialistas del continente.



El programa deportivo incluirá tres grandes competencias internacionales: