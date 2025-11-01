X-Knights será sede del Mundial de Freestyle Motociclismo 2026

Los X-Knights Costa Rica 2026 será la segunda fecha del calendario mundial del FIM Freestyle GP World Cup 2026, el nuevo campeonato internacional avalado por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

De esta manera, Costa Rica es uno de los escenarios más importantes del freestyle motocross a nivel global junto a otros países.

El evento será el 28 de febrero de 2026 y estarán presentes pilotos como Rob Adelberg (Australia), Luc Ackermann (Alemania), Julien Vanstippen (Bélgica), David Rinaldo (Francia), Maikel Melero (España) y José Canosa “Mincha” (España).

"Este logro refleja el trabajo, la pasión y el compromiso de todo un equipo, así como el apoyo del público costarricense, que ha convertido a Costa Rica en un referente internacional del deporte y el entretenimiento", señaló Manrique Mata, director de Family Fun / RPMTV.

Las entradas para X-Knights 2026 ya se encuentran disponibles en Eticket.cr, con precios que van desde ₡11.160 hasta ₡43.000, más cargo por servicio.

​