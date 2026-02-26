X-Knights 2026: Todo lo que tiene que saber de una de las competencias con más adrenalina

El X-Knights 2026 comienza a palpitarse en Costa Rica con el desarrollo de la primera fecha de la Freestyle GP World Cup, la nueva Copa del Mundo de Freestyle Motocross (FMX) realizada en Navarra Arena de Pamplona, en España.

La segunda fecha del campeonato será en Costa Rica el 28 de febrero en el Estadio Nacional.

Dentro de los pilotos internacionales están el español Danny "El Pajarito" Torres, el japonés Taka Higashino, el francés David Rinaldo, ganador de la primera fecha del campeonato disputada en Pamplona, España; el español José “Mincha” Canosa , actual campeón defensor de X-Knights y segundo lugar en la fecha inaugural; así como el también español Maikel Melero, el italiano Davide Rossi y el chileno Marco González.



Mincha Canosa:











El Pajarito Torres:

"Todo esto es un excelente preámbulo para la fecha en Costa Rica. X-Knights ha logrado posicionarse como uno de los eventos más importantes del mundo del freestyle motocross, y ahora damos un paso más al recibir una fecha oficial de la Copa del Mundo”, comentó Manrique Mata, director de Family Fun / RPMTV.

Además de la competencia de freestyle, contará con el Campeonato Panamericano de Supercross, que reunirá a los mejores pilotos de la región.

Las entradas para X-Knights 2026 están disponibles en www.eticket.cr. www.eticket.cr y los precios van desde ₡11.160 hasta ₡43.000, más cargo por servicio.