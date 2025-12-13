X-Knights 2026 será sede del Campeonato Mundial FIM Freestyle GP

La edición 2026 de X-Knights 2026 Costa Rica será la segunda fecha del Campeonato Mundial de Freestyle de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

La competencia será el 28 de febrero en el Estadio Nacional.

El evento será parte de la segunda fecha del FIM Freestyle GP World Cup 2026, cuya apertura tendrá lugar en Pamplona España, el 20 de diciembre de 2025.

“Como segunda válida del campeonato, para la FIM es un verdadero placer llegar osta Rica. Estamos convencidos de que será un éxito pleno. Se trata de l organizador con mucha experiencia y estoy seguro de que regresaremos en los próximos años", comentó Ignacio Verneda, representante de la Federación Internaciona de Motociclismo (FIM).

También se anunciaron los riders que estarán en esta prueba, hasta el momento los confirmados son:

Julien Vanstippen - Bélgica

José Mincha - España

David Rinaldo - Francia

Davide Rossi - Italia

Filip Podmol - República Checa

Luc Ackermann - Alemania

Maikel Melero - España

"Recibir el reconocimiento de la FIM y formar parte del calendario oficial del Freestyle GP World Cup es un honor que consolida a X-Knights como uno de los eventos más importantes del mundo en su categoría", indicó Manrique Mata, director de Family Fun / RPMTV.

Las entradas para X-Knights 2026 ya están disponibles en www.eticket.cr.