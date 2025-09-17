X-Knights 2026 estrenará Supercross en Estadio Nacional

Los X-Knights 2026 tuvieron su banderazo de salida con lo que será la décimo sétima edición de este espectáculo de mucha adrenalina.

La cita será el próximo 28 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional, con un estreno que revolucionará el evento: el Supercross.

El nuevo diseño incluirá la tradicional pista de BMX freestyle que se construirá de oeste a este, con una torre de lanzamiento de 8 metros de alto, dos rampas de impulso, dos landings y una zona de frenado.

La zona de freestyle de motocross será circular y contará con tres rampas de impulso y dos landings en el sector este, mientras que en el sector oeste tendrá cuatro rampas de impulso y dos bolsas de aire.

La gran novedad será la pista de supercross, que medirá aproximadamente 250 metros de largo, con carriles de siete metros de ancho y una parrilla de salida para 15 pilotos.

Además, tendrá dos saltos dobles, una zona de whoops u “olas”, un serrucho, tres mesas, nueve curvas en diferentes direcciones y un salto triple en la meta.

Primeros pilotos para el FMX confirmados

La lista de pilotos internacionales confirmados es de lujo. Desde España regresa José Canosa “Mincha”, quien fue Mejor Rookie en 2024 y conquistó los X-Knights en 2025 con 21 años, y vuelve ahora para defender su título.

También estará presente desde Alemania Luc Ackermann, campeón mundial FIM, tres veces medallista de los X-Games y tres veces campeón de los X-Knights, quien vuelve decidido a recuperar el cetro tras ser subcampeón en 2025.

Desde Italia regresa Davide Rossi, subcampeón del NOTJ World Tour 2024 y desde España se confirmó a Maikel Melero, cinco veces campeón del mundo FIM.

Además se suma el piloto chileno Marco “Chino” González y el japonés Taka Higashino.

“Cada edición de los X-Knights ha sido un reto creativo y logístico, porque nuestro compromiso es sorprender al público con algo único. Para el 2026 dimos un paso más allá al incorporar el supercross, una disciplina que transformará por completo el diseño del Estadio Nacional y que, junto al freestyle y el BMX, convertirá esta edición en la más ambiciosa y espectacular de nuestra historia.” comentó Manrique Mata, director de Family Fun RPMTV.

Las entradas ya están a la venta en www.eticket.cr. Los precios van desde los ₡11.160 hasta los ₡43.000, más cargo por servicio.