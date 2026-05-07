'Wings for Life World Run': La carrera donará el 100% a investigación de lesiones de médula espinal

La carrera Wings for Life World Run se realizará este domingo a las 5 a. m. con salida en Plaza Práktico, Alajuela.



Esta competencia se caracteriza por su formato: se corre de manera simultánea a nivel global con un propósito: contribuir con la investigación de lesiones de médula espinal.



El formato de esta carrera también es particular pues los corredores son perseguidos por un “Catcher Car” virtual que marca el final de la carrera.



En esta edición, Costa Rica contará con la participación de deportistas como Kendall Picado, Kenneth Tencio, que se unirá desde Francia, y José Pablo Gil, atleta paralímpico.



El evento es organizado por la Fundación Wings for Life, una organización sin fines de lucro dedicada a financiar investigaciones científicas para la cura de lesiones de la médula espinal.

Por ello, el 100% de los fondos recaudados a través de inscripciones y donaciones se destina directamente a esta causa.



Las personas pueden visitar www.wingsforlifeworldrun.com o descargar la aplicación oficial del evento.