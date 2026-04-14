Voleibolista Sofía Vega nombrada Novata del Año en la NCAA

La voleibolista costarricense Sofía Vega Barrantes se convirtió en la Novata del Año del voleibol de playa universitario en Estados Unidos, al acumular cuatro galardones de élite en apenas cuatro meses de competencia en la NCAA.

La jugadora de los Tusculum Pioneers recibió esta designación de la South Atlantic Conference, luego de ser seleccionada en el Primer Equipo All-Conference, y ser reconocida

en el Primer Equipo All-Tournament. También contribuyó al subcampeonato de su universidad.

A sus 20 años, Vega ya ostenta un palmarés internacional que comienza a apuntar hacia un roce muy importante. Tiene dos campeonatos mundiales, dos Juegos Panamericanos, dos Futures Pro-Tours, múltiples medallas de oro en Centroamérica (AFECAVOL), una

plata en NORCECA y más de 25 torneos internacionales.

“Ser seleccionada por la entrenadora para integrar la Pareja #1 de los Tusculum Pioneers es un honor enorme y una responsabilidad que asumo con mucho compromiso. No es común que una jugadora de primer año reciba esta oportunidad; es algo realmente bueno para mi carrera deportiva”, comentó Sofía.

Además, Ángel Williams, jugadora de la University of Tampa, también se consolidó como una de las grandes figuras de la División II de la NCAA.

La atleta oriunda de Puerto Jiménez recibió en múltiples ocasiones el reconocimiento de All-SSC First Team.

También Marcela Araya, pionera costarricense en la NCAA, dejó su huella en 2015 al ser nombrada All-American por la Asociación de Entrenadores de Voleibol de Estados Unidos (AVCA), el máximo honor individual a nivel nacional.

Durante su etapa en la University of Louisiana at Monroe (ULM), lideró a su equipo hacia el torneo nacional de voleibol de playa de la NCAA.

Jugadora y Reconocimiento en playa (NCAA)

Sofía Vega

Novata del año de Conferencia (SACC 2026)

Primer equipo All-Conference (SACC 2026)

Primer equipo All-Tournamente (SACC 2026)

﻿Ángel Williams

Primer equipo All-Conference (SSC, múltiples años)

Marcela Araya



All-American (2015, máximo honor a nivel nacional en EE.UU.)