Video: Yokasta Valle relata su sueño cumplido

Durante unos minutos antes de salir al cuadrilátero del Honda Center de Anaheim, en California, Yokasta Valle repasó lo que le había costado estar ahí.



Detrás de la campeona mundial en las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo hay mucho entrenamiento duro y sacrificio.

Tras firmar con Golden Boy un contrato de tres peleas, la nacional se pone la meta de unificación de títulos.

Recientemente, la tica logró su quinta defensa de título mundial al vencer por decisión unánime a la estadounidense Lorraine Villalobos.



"Es un sueño hecho realidad estar en este escenario, no me afectó tener el público en contra al principio porque ya lo había vivido, pelear afuera siempre es difícil, pero yo en mi corazón quería darlo todo, a partir del cuarto o quinto round ya me apoyaban", comentó Valle a Teletica.com.