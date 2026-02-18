Video: Un perro lobo se robó el show en Juegos Olímpicos de Invierno
Esto fue lo que sucedió en la competencia femenina de esprint por equipos de esquí de fondo.
Los Juegos Olímpicos de Invierno no dejan de dar imágenes históricas y que dejan sin aliento a más de uno.
En esta ocasión, el protagonista de la imagen del día fue nada más y nada menos que un perro lobo.
El perro dribló las medidas de seguridad y se metió a la prueba femenina de esprint por equipos de esquí de fondo.
Las fotografías y los videos se viralizaron muy rápido y generon muchísimas reacciones:
La competencia se realizó este miércoles en Tesero, Italia.
En la transmisión televisiva se observó el perro y hasta le hicieron tomas.
El can es un husky y corrió por la pista y llegó a la meta junto con la griega Konstantina Charalampidou y la croata Tena Hadzic.
"Era bonito y para nada agresivo, así que sin problema.Yo quería acariciarlo, pero no tuve tiempo, le perdí de vista pronto", dijo Charalampidou en declaraciones que publica la agencia AFP.
Y agregó: "Mi carrera no fue muy buena, no estoy muy orgullosa de lo que he hecho, pero me he hecho famosa gracias a un perro y ahora todo el mundo quiere entrevistarme. Es la primera vez que doy entrevistas".
Posteriormente, la organización controló la situación para que continuaran las competencias.