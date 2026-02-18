Video: Un perro lobo se robó el show en Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno no dejan de dar imágenes históricas y que dejan sin aliento a más de uno.

En esta ocasión, el protagonista de la imagen del día fue nada más y nada menos que un perro lobo.

El perro dribló las medidas de seguridad y se metió a la prueba femenina de esprint por equipos de esquí de fondo.

Las fotografías y los videos se viralizaron muy rápido y generon muchísimas reacciones:

La competencia se realizó este miércoles en Tesero, Italia.

En la transmisión televisiva se observó el perro y hasta le hicieron tomas.



El can es un husky y corrió por la pista y llegó a la meta junto con la griega Konstantina Charalampidou y la croata Tena Hadzic.

"Era bonito y para nada agresivo, así que sin problema.Yo quería acariciarlo, pero no tuve tiempo, le perdí de vista pronto", dijo Charalampidou en declaraciones que publica la agencia AFP.

Y agregó: "Mi carrera no fue muy buena, no estoy muy orgullosa de lo que he hecho, pero me he hecho famosa gracias a un perro y ahora todo el mundo quiere entrevistarme. Es la primera vez que doy entrevistas".

Posteriormente, la organización controló la situación para que continuaran las competencias.