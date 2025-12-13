Video: Gerald Drummond deja claro cuáles son los objetivos en 2026

El velocista costarricense, Gerald Drummond, dejó bien claros cuáles son sus objetivos para el 2026, pues desde ya afina sus metas con una exigente pretemporada.

Drummond compitió en el Mundial de Atletismo en Tokio, Japón, en el 2025 y ahora se alista para un nuevo año lleno de retos.

"Para el año 2026 los objetivos principales va a ser mejorar mi marca personal, a pesar de que este año no lo tuve de objetivo, para el otro año queremos intentarlo y también buscar la medalla de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026", comentó Drummond.

En cuanto al mejor registro del año para Gerald, hay que recordar el 48.81, en las preliminares del Mundial de Tokio 2025, clasificando a semifinales.

Sobre cómo marchan los preparativos de la pretemporada, el atleta indicó que inició hace casi un mes.

"Para este 2026 prácticamente ya llevo un mes de haber iniciado la pretemporada y he tenido muy buenas sensaciones, mucho mejor que las que tuve la temporada del año anterior", concluyó.



