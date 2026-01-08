Video: Apenas inicia y ya es candidata a pelea del año en el hockey de la NHL

El 2026 comenzó con todo y desde la NHL (liga profesional de hockey sobre hielo en los Estados Unidos) nos llega la que ya es catalogada como candidata a pelea del año.

Durante el partido entre los San Jose Sharks ante Columbus Blue Jackets los jugadores Ryan Reaves y Mathieu Olivier se reunieron en el centro del campo para pactar los golpes.

Tras varios golpes frente a la mirada de los árbitros, Reaves cayó al hielo noqueado y en ese momento se detuvo la pelea.

La pelea se hizo viral en las redes sociales, pese a que en el hockey sobre hielo es muy común esta práctica, pues año a año la NHL nos regala al menos un incidente como estos.

Apenas es 7 de enero pero ya tenemos candidata a pelea del año en la NHL 😮🔥



Ryan Reaves vs Mathieu Olivier pasará a la historia 💥 pic.twitter.com/0EOgEswa1f — ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 7, 2026





Tras el partido, Olivier habló sobre lo ocurrido, según destaca Mundo Deportivo: “Yo le propuse pelear y él aceptó. Tiene una carrera increíble y ha hecho esto durante muchos años. Fue una pelea pareja, de esas en las que cualquiera puede salir lastimado. Cuando sentí que se iba para abajo, traté de ayudarlo. Creo que cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo.”







