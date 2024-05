Verstappen arrasa con el esprint y la 'pole' en el GP de Miami

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula 1, tuvo otra implacable actuación este sábado al vencer en el esprint del Gran Premio de Miami (Estados Unidos) y hacerse con la primera posición para la carrera del domingo.



El triple campeón mundial acapara hasta ahora las seis 'pole positions' que han estado en juego en este inicio de temporada.



De las cinco carreras ya disputadas, del total de 24 del calendario, a 'Mad Max' solo se le escapó el triunfo en marzo en Australia, donde tuvo que retirarse por un problema mecánico y dejó la victoria en manos del español Carlos Sainz (Ferrari).



El domingo, la estrella de Red Bull pugnará por su tercer título seguido en el Miami International Autodrome, donde este sábado ya comenzaron a congregarse celebridades del deporte como Zinedine Zidane y el astro de la NFL Patrick Mahomes.



El monegasco Charles Leclerc, cuya mejor vuelta estuvo 0.141 segundos por detrás de Verstappen, y el otro piloto de Ferrari, Carlos Sainz, concluyeron la qualy en la segunda y tercera plaza.



El mexicano Sergio 'Checo' Pérez, compañero de Verstappen en Red Bull y segundo en la clasificación del Mundial, partirá desde la cuarta posición por delante de los dos McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.



El español Fernando Alonso (Aston Martin), que vivió un turbulento esprint, superó por poco la primera parte de la clasificación pero fue eliminado en la segunda, y partirá desde la decimoquinta posición.



Aunque se impuso los dos últimos años en Miami, esta es la primera 'pole' de Verstappen en la ciudad de Florida, tras la que reconoció que le sigue costando adaptarse al trazado y las condiciones.



"Cada año que venimos aquí, me resulta extremadamente difícil ser consistente con las sensaciones del auto y los neumáticos en una vuelta", admitió.



"No es la vuelta más divertida de mi carrera por lo resbaladizo que está. No tienes mucha confianza en la vuelta, pero estamos en la 'pole' y, por supuesto, eso es lo más importante", subrayó.



Aunque también sufrió para gestionar sus neumáticos, con el sobrecalentamiento como primer problema, Leclerc se mostró ilusionado en encontrar alguna rendija en el dominio de Verstappen.



"La carrera es larga. Mostramos un buen ritmo esta mañana (en la carrera esprint) y espero que podamos poner a Max bajo un poco más de presión", afirmó.



Alonso carga contra Hamilton

Bajo el fuerte calor que abrasaba el circuito, instalado alrededor del Hard Rock Stadium, la jornada comenzó con la victoria de Verstappen en el esprint, que también comenzó desde el primer lugar de la parrilla.



El neerlandés resistió la fuerte salida de Leclerc y se mantuvo después al margen de los numerosos incidentes de la prueba hasta sumar ocho puntos a su cuenta de la temporada.



"De manera constante pudimos aumentar la diferencia un poco, pero no fue del todo perfecto, así que todavía tenemos un poco de trabajo por hacer", agregó Verstappen, que ya se había impuesto en el primer esprint del año en Shanghái (China).



Por detrás de 'Mad Max' la carrera deparó mucha acción y varios incidentes. En la primera curva se produjo una colisión múltiple en la que estuvieron involucrados Lewis Hamilton (Mercedes), Lando Norris (McLaren) y Lance Stroll (Aston Martin), que derivó en el abandono de los dos últimos.



El español Fernando Alonso, que también fue impactado, cargó después con dureza contra la maniobra de Hamilton, que no fue objeto de sanción por los jueces.



"Supongo que no decidirán nada porque (Hamilton) no es español", dijo Alonso al bajar del auto.



"Creo que arruinó la carrera de unos cuantos, sobre todo de Norris, que tiene un coche muy rápido y se quedó en ese incidente", lamentó el bicampeón mundial.



Otra dura pugna posterior entre Hamilton, siete veces campeón mundial, y Kevin Magnussen (Haas) les valió penalizaciones a ambos.