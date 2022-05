Velocista "construye" pista de atletismo en el Juan Gobán por falta de infraestructura

Ante los problemas por la infraestructura deportiva en el país hay dos caminos: quedarse de brazos cruzados o idear la forma de entrenar. El velocista costarricense Shermal Calimore optó por la segunda opción.

Calimore se había quedado sin lugar donde realizar sus entrenamientos ante el cierre del Estadio Nuevo de Limón, por lo que comenzó a investigar sobre cómo simular una pista de atletismo en el estadio Juan Gobán.

"Yo me estudié bastante cómo poder hacer una curva en una cancha de fútbol, es complejo, pero hay que sacar bien las medidas, es como estar en una pista normal", comentó Calimore.

El limonense indicó que si bien las condiciones no son las mejores, tampoco es alguien que pone pretextos para cumplir con sus programas de entrenamiento.

"Lo complejo son las condiciones en que uno entrena, pero no hay excusa de nada. En Google busqué y me la jugué con mi mente. Tuve que hacer muchos procesos para saber si estaba corriendo la distancia. Lo que más importa es que las curvas no sean muy cerradas porque puede llegar a lesionarme el tobillo o a tener problemas con dolencias", señaló.