Vecino de Curridabat es el primer tico en cruzar nadando Canal de La Mancha

“Soy el primer tico hombre en lograrlo, doña Rocío Mora lo hizo el año pasado, este mismo, a nivel de Centroamérica somos muy pocos los involucrados en este deporte, en esta modalidad de ultradistancia, como ticos hemos tenido que romper brechas importantes. Quedé tan cansado que el lunes no me pude mover de la cama, la pierna derecha estaba totalmente acalambrada, los brazos también, las muñecas no las podía mover”, relató el joven de 34 años.