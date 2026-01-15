Vea aquí todos los detalles de por qué Michael Jordan se enamoró de Costa Rica

Siempre que una estrella viene a Costa Rica es noticia, pero este es el detrás del por qué Michael Jordan se enamoró de nuestro país. No por nada esta es su cuarta visita.

Para entender por qué sus arribos a Quepos hay que hablar del torneo de pesca Pelagic Rockstar, que este 2026 cumple 10 ediciones.



Teletica.com conversó largo y tendido con Jeff Duchesneau, gerente general de Marina Pez Vela.

El impacto en el turismo de la zona, la protección a las especies pez picudo, pez vela y pez marlin, así como mucho ve﻿rde, naturaleza y mar es fundamental; también, por supuesto, su privacidad está muy resguardada y ese es un detalle indispensables para que Jordan repita su llegada al país.

"Contamos con Michael Jordan por segundo torneo, él aquí se siente cómodo. ¿Por qué regresó? porque le fascina el país, la gente, el respeto que se tiene y la privacidad. Se siente muy cómodo con los costarricenses, es la sexta o sétima que llega y será un cliente de instancia larga. Es competitivo, practica mucho, viene para ganar, él quiere disfrutar, pero también ganar", comentó Duchesneau.

Michael Jordan llega en su avión privado. Foto: Alonso Cisneros

​Jeff reveló algunos aspectos interesantes como el de las ganancias de 3.5 millones de dólares para la zona de Quepos.

"Es un motor económico para el país y más que todo para los pueblos en la costa, se necesita este apoyo, este torneo deja casi $3.5 millones de dólares y es de mucho impacto, más cuando el turismo a nivel país está siendo golpeado con el tipo de cambio", añadió.

Este evento tiene una duración de cuatro días y todos los hoteles y cabinas de la zona están llenos. Son un total de 120 equipos y 120 embarcaciones.



Para este certamen no solo vienen los competidores si no también sus familias, amigos, equipos completos, capitanes, marineros, las personas que preparan el bote, todo el equipo de logística, patrocinadores, entre otros.

Un tema que a los participantes les cautiva es el tema de captura y liberación de los peces por la protección a las especies pez picudo, pez vela y pez marlin.

"No se saca el pez del agua, todos estos peces están 100% protegido en Costa Rica, no sale del agua, llega al lado del bote, el capitán se inclina, registra puntos con un video en el que se registra la liberación y se quita el anzuelo", expresó.

El evento iniciará este jueves y se mantendrá hasta este domingo.