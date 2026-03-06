Vea aquí el triunfo de Sherman Guity en Alemania

El paratleta costarricense Sherman Guity volvió a estar en lo más alto del podio de una competencia.

Sherman obtuvo, este viernes, la primera victoria de su carrera en los 60 metros “Bajo Techo” en el torneo ISTAF INDOOR en Berlín, Alemania.

El tico finalizó con un tiempo de 7.08 segundos. Superó al inglés Jonnie Peacock (7.15) y al italiano Fabio Botazzini (7.49).



"Estoy doblemente feliz, gané mi primer torneo bajo techo y mejoré mi marca personal. Le di con todo y gracias a Dios salió como esperaba. Fue un carrerón como nunca había sentido. Lo mejor es que la bandera de Costa Rica se muestra al mundo, eso es lo que siempre busco, que mi país sea primero", comentó Sherman.

La marca registrada por Guity superó lo realizado el pasado 24 de enero, en la ciudad de Dusseldorf. En esa oportunidad, el costarricense fue de 7.23, donde obtuvo el segundo lugar.