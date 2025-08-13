Una atractiva bolsa y el campeonato absoluto, los sueños de Yokasta Valle con MVP

Yokasta Valle firmó un contrato con las grandes ligas del boxeo internacional.

La tica formará parte a partir de ahora de Most Valuable Promotions (MVP), gran promotora del youtuber y boxeador Jake Paul y del Nakisa Bidarian, quien se mostró encantando con las bellezas del país y por firmar tanto a Yokasta, como anteriormente a Naomy Valle.

A diferencia del contrato que tenía anteriormente con Golden Boy Promotions, su nueva firma se da por dos años y no solo por cantidad de peleas.

MVP fue fundada en 2021 por el boxeador e influencer Jake Paul y su asesor Nakisa Bidarian, con el objetivo de construir una plataforma global de boxeo centrada en el futuro del deporte mediante narrativas digitales y eventos en vivo por plataformas como Netflix.

Por ejemplo, fueron los que produjeron y trajeron de vuelta hace poco a Mike Tyson al ring.

​O bien, en el boxeo femenino fueron los encargados de la velada de Amanda Serrano ante Katie Taylor, donde la puertorriqueña Serrano obtuvo una bolsa de 14 millones de dólares, convirtiéndose así como la mujer mejor pagada en un solo evento deportivo, superando a Ronda Rousey.

Esto es un enorme atractivo para la costarricense que es considerada una de las mejores libra por libra.

“Es una promotora, no tiene tanto tiempo, creo que como 4 años, pero en tan poco tiempo han hecho crecer el boxeo femenino increíblemente. Por ejemplo, Amanda Serrano, fue hace poco la mejor pagada en la historia en mujeres, entonces, solo con eso, créame que siento que es la mejor decisión estar formando con MVP”, mencionó la mayor de las hermanas Valle.

Yokasta también es clara en su objetivo de unificar el título absoluto de las 105 libras y sabe que con MVP tendrá chances de hacerlo.

“Bueno, siempre la idea mía ha sido ser campeón absoluta. Está ahorita, una argentina, campeona de la federación y una japonesa y una alemana. Están tres campeonas, entonces cualquiera de ellas va a ser la próxima rival, porque lo que quiere MVP y yo es ser campeona absoluta. Entonces, vamos por los otros títulos y entonces cualquiera de ellas será mi próxima rival”, añadió.

Incluso, es consciente de que si tiene que subir de categoría lo haría, con tal de lograr su objetivo, pues “igual si MVP me dice "Bueno, subamos otra categoría, hay que pelear con ella”. Yo no voy a decir que no, voy a pelear con cualquiera, con la mejor, con la que esté para demostrar quién soy”.

Por su parte, su manager, Mario Vega, es consciente de que ahorita mismo la marca Yokasta Valle es una de las más atractivas en el boxeo femenino.

“Ellos acaban de hacer un récord Guinness en la mayor cantidad de títulos, han pagado a la atleta la mayor suma de dinero a cualquier mujer en cualquier deporte, 14 millones de dólares a Amanda Serrano en su última pelea, así que firmar con MVP es un sueño y es el resultado de mucho trabajo por 11 años al frente de Yokasta Valle, pues la vida premia a la que trabaja y eso es Yoka”, concluyó.

De momento se trabaja para una vuelta al ring para el mes de diciembre y pese a que se manejaba Puerto Rico como una primera opción, ahora se valora fuertemente traer la pelea a Costa Rica.