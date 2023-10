Triatleta ciego fue inspiración durante el Tri Urbano Sabana

“Nosotros al no poder ver se nos despiertan otros sentidos, entre esos está el oído y la sensibilización, todo lo siento con los pies. En medio de la carrera una de las cosas que me impulsó más fue gente que decía mi nombre, de vez en cuando una o dos personas que yo conozco, pero ahora había un montón de gente que decía mi nombre, algunos a la par, otros a lo lejos y yo decía: ¿pero cómo saben mi nombre? Esos gritos me impulsaron para no bajar la velocidad y terminar con bien”, contó Wilson en un comunicado de prensa.