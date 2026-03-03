Triatleta Bernal Fonseca transformará los Ironman en kilómetros con impacto social

Convertir el Ironman, una de las competencias deportivas más exigentes a nivel mundial, en becas que apoyen a poblaciones costarricenses en riesgo social, es posible.

Esto gracias a la iniciativa del triatleta costarricense Bernal Fonseca junto a la Fundación Caricaco, quienes buscarán que cada kilómetro recorrido motive a las personas a donar.

¿De qué se trata?

El triatleta tendrá cuatro Ironman de diferentes distancias durante el 2026. El primero del año se llevará a cabo el próximo domingo 8 de marzo en Curitiba, Brasil en la modalidad 70.3, donde nadará 1.9 km, recorrerá 90 km en bicicleta y cerrará con una media maratón (21 km).

En total serán 113 kilómetros de competencia y el llamado es que cada persona done 10 mil colones por cada kilómetro recorrido para completar la meta de 1.130.000 millones de colones. El monto recaudado será duplicado por Caricaco y se convertirá en becas estudiantiles para niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

Todo el dinero reunido en esta primera competencia irá para la Fundación Génesis, organización que opera en la zona de Alajuelita con servicios como cuido, alimentación, salud, proyectos sociales y reintegración de personas a la sociedad.

Los otros tres Ironman del 2026 serán en la modalidad full, es decir, 226 kilómetros totales que tendrán nuevos propósitos de ayuda y que se informarán posteriormente.

“Servir a los demás me apasiona y creo que define las diferentes facetas de mi vida. Incrementar mi rendimiento deportivo solo por cumplir objetivos personales es vanidad y quiero que el deporte se convierta en un punto de encuentro para brindarle oportunidades a diferentes personas que enfrentan múltiples realidades sociales”, comentó Bernal Fonseca.

Y añadió: “Convertir kilómetros en una posibilidad de educación para jóvenes de un pasado conflictivo me alienta a buscar mi mejor rendimiento no solo en competencia, sino a través de las plataformas de comunicación que puedo poner al servicio de las demás personas”.

¿Cómo y dónde puede donar?

El período de donaciones inicia este lunes 2 de marzo y cierra con la realización del evento. Las donaciones se pueden hacer por medio del SINPE Móvil al número 8882-2583 o a las cuentas de la Fundación Génesis directamente:

● IBAN Colones: CR90010200009213259401

● IBAN Dólares: CR45010200009213260211

*Todos los medios de donación pertenecen a la Fundación Génesis.

Bernal Fonseca es actualmente el mejor triatleta costarricense del circuito Ironman en la categoría 30-34 y su objetivo es mantenerse en los primeros lugares del mundo, pero ahora con la diferencia de dejar una huella e impactar a la sociedad.

En septiembre del 2025, el deportista realizó el “Desafío 105 km”, en el que completó cinco medias maratones por cinco días seguidos.

En el reto no solo puso a prueba su resistencia, sino que ayudó a ASCAJU, organización que reside en Cartago y que da soporte a pacientes con medicina paliativa. La recaudación total fue de 5 mil dólares y ese monto les dio a la organización la sostenibilidad económica requerida en el cierre de año.



