Triatleta Bernal Fonseca tiene un objetivo especial para el cierre de año

El triatleta costarricense, Bernal Fonseca, cerrará su calendario competitivo en el Ironman de Cozumel, México, con el objetivo de ser el mejor de su categoría.



Fonseca compite en el grupo de edad de los 30 a los 34 años y este será su sétimo evento oficial.



Bernal completará en la prueba 3.8 kilómetros de natación en mar abierto, 180 kilómetros de ciclismo y una maratón de 42.2 kilómetros.



El año pasado, Fonseca logró el segundo lugar del ranking nacional, por lo que este 2025 el objetivo es mejorar el resultado con su participación en dos eventos: el primero en Panamá y el segundo en Austria.

“Cozumel representa un cierre de temporada muy desafiante, siendo un circuito en el que el calor y la humedad predominan bastante. Por eso he tenido que ajustar mis entrenamientos para adaptarme, haciendo sesiones en zonas costeras como Herradura y Quepos, y saliendo a entrenar en horas de mayor temperatura”, comentó Fonseca.

El triatleta explica que, a pesar de las condiciones extremas, Cozumel es un circuito muy rápido que exige más que todo disciplina y cabeza fría. La natación se hace a favor de la corriente y el tramo en bicicleta es totalmente plano, lo que permite mantener una potencia constante.



Si bien Fonseca terminará su participación anual en el circuito Ironman no es todo para su calendario deportivo, pues competirá en el Oceanman en diciembre.