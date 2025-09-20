Tres ticos competirán en Mundial de ParaAtletismo

Los costarricenses Amalia Ortuño, Melissa Calvo y Sherman Güity competirán en el Campeonato Mundial de ParaAtletismo Nueva Delhi 2025 en la India, que será del 27 de setiembre al 5 de octubre, en el Estadio Jawaharlal Nehru.



Ortuño competirá en la prueba de lanzamiento de disco y Jabalina, clase F56; Calvo en los 100, 200 y 400 metros planos, clase T13; mientras Sherman Güity en los 100 y 200 metros planos, clase T64.



Para Ortuño, quien suma seis títulos mundiales en CrossFit Adaptado, este será su debut en el Mundial de ParaAtletismo.

“Nunca pienso en el rival, me enfoco más en mi prueba y mis condiciones, sin embargo, todo lo que realice en el Mundial será un éxito para mí, a finales de marzo lance mi primera jabalina y cuatro meses después, en julio, logré la marca para clasificar al Mundial de Nueva Delhi. Voy a dar lo mejor”, comentó Amalia.

Por su parte, los velocistas Calvo y Güity están a las puertas de su tercer Mundial de Para Atletismo: París 2023, Kobe 2024 y próximamente Nueva Delhi en la India.



“Este será mi tercer Campeonato Mundial de Para Atletismo. Paris 2023, Kobe 2024 y ahora Nueva Delhi 2025. En Paris y Kobe terminé muy cerca del podio con un cuarto lugar en 200 y 400. Hoy creo estar mejor preparada y con muchos deseos de bajar mis marcas”, dijo Calvo



En el caso de Sherman, el limonense a logrado en las justas un total de tres medallas: oro en París en 200 metros y plata en los 100 y en Kobe oro en los 100 metros (no compitió en los 200 metros).



“Sé que la gente espera mucho de mí, y la verdad siempre que compito quiero ganar para darle a mi país alegrías. Ver nuestra bandera y entonar el himno nacional con una medalla en el pecho, es lo que más deseo", expresó Sherman.

