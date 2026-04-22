Trabajos de iluminación en La Sabana iniciarán el 15 de mayo

Los trabajos para que La Sabana tenga iluminación nocturna iniciarán el 15 de mayo y se espera que finalicen en febrero de 2027.

La Municipalidad de San José, el Gobierno de la República, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) lograron llevar a cabo una iniciativa que contempla una inversión de ₡2.000 millones.

El proyecto desarrollará un sistema de iluminación con alimentación subterránea y contempla la instalación de 381 luminarias LED en distintas alturas.

La iniciativa incluye también la construcción de ciclovías, la habilitación de cafetines y la rehabilitación de senderos.



Remodelación del Gimnasio Nacional

Además, Donald Rojas , ministro de Deportes y director del Icoder, aseguró que está saliendo la licitación para ejecutar la remodelación del Gimnasio Nacional.

Este proyecto tiene una inversión de ₡2.600 millones y se espera tenerlo inaugurado en mayo 2027.







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