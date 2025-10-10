Torneo de La Raza celebra su edición 46 con grandes figuras

El Torneo Internacional de Boliche La Raza llega este 2025 a su edición número 46.

Para este año, el certamen no solo reunirá a destacados jugadores de distintos países, sino que además contará con la participación del Neoverso, que brindará una experiencia innovadora y complementaria en ambas sedes.



Las competencias se realizarán en Bol Cariari y Boliche Dent, escenarios que recibirán a más de 300 bolichistas internacionales.



Entre los participantes sobresale el canadiense Nathan Ruest-Lajoie, actual campeón en la rama masculina regular.

“Representa muchas cosas llegar a una edición 46. Por un lado, el orgullo de que por tantos años los bolichistas tanto a nivel nacional como internacional crean en nuestro evento; y por otro, la responsabilidad que implica mantener el esfuerzo, la seriedad y el compromiso que han caracterizado al Torneo La Raza”, comentó Mauricio Murillo, del comité organizador.

Por Costa Rica participará Elena Weinstok, considerada la mejor exponente del boliche femenino del país.

Weinstok fue campeona iberoamericana en 2024 y este año conquistó el título juvenil, por lo que llega como una de las figuras a seguir.



La entrada será abierta al público y los amantes del deporte podrán disfrutar de transmisiones especiales por TDMÁS el martes, viernes y sábado, durante la tradicional escalera de exhibición.

