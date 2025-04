Torneo de Golf FundaVida recaudó fondos para formar a niñas en ciencia y tecnología

Con un ambiente competitivo y solidario, la cuarta edición del Torneo de Golf de FundaVida se consolidó como un evento clave en el calendario deportivo costarricense.

Realizado en el Costa Rica Country Club, el torneo reunió a 44 jugadores distribuidos en 11 equipos, todos con un objetivo en común: apoyar la educación de jóvenes en comunidades vulnerables.

Álvaro Monge se llevó el primer lugar en la categoría Hombres A, mientras que Ed Zawacki triunfó en la categoría Hombres B. El reconocimiento a Mejor Gross General fue para Mark Vanderbeek, quien demostró un sobresaliente rendimiento durante la jornada.

Los desafíos especiales también añadieron emoción al torneo. Jaime Jiménez ganó el premio "Closest to the line" con una precisión de 9.9 cm. Mario Garita se destacó con el "Longest Drive" de 280 yardas, y Rolando Laclé fue reconocido con el "Closest to the pin" al dejar la bola a tan solo 26 cm del hoyo.

Más allá de los resultados deportivos, el torneo tuvo un impacto significativo en la labor social de FundaVida. Los fondos recaudados serán destinados a reforzar programas de inglés, robótica, programación y tutorías, con un enfoque especial en niñas dentro del ámbito STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas).

Chris Dearnley, fundador de FundaVida, destacó la importancia del torneo como una plataforma para el cambio. “Este evento demuestra que el deporte y la solidaridad pueden transformar vidas. Gracias al apoyo de jugadores y patrocinadores, cientos de jóvenes tendrán acceso a una educación de calidad”, comentó.