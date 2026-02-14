Torneo benéfico de golf recaudará fondos para niños quemados

El Golf for the Future 2026 reunirá a golfistas nacionales e internacionales con un mismo objetivo: apoyar a Asoquem, la Unidad de Cuidado Integral de Quemaduras del Hospital Nacional de Niños, mediante una nueva edición del tradicional torneo benéfico de golf.

La actividad iniciará el 20 de marzo con una cena de apertura en el Hotel Sheraton San José, donde se realizará una subasta en vivo tipo “Calcuta”, y continuará el 21 de marzo con el torneo oficial en el Valle del Sol Golf Club, en Santa Ana.

Desde su creación en 2013, este evento deportivo ha logrado recaudar más de 200 mil dólares en equipos y suministros médicos, consolidándose como una de las principales iniciativas solidarias vinculadas al golf en el país.

Los fondos obtenidos en esta undécima edición se destinarán nuevamente a Asoquem, organización que brinda apoyo integral a niños y niñas que han sufrido quemaduras, acompañándolos en su recuperación física, emocional y social.

El torneo se disputará en un campo de 7.011 yardas, par 72, diseñado por el arquitecto estadounidense Tracy May, reconocido por su nivel de campeonato y exigencia técnica para los participantes.