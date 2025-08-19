Todos los detalles del XTERRA Costa Rica 2025
Guanacaste se prepara para recibir a más de 700 atletas.
Más de 725 deportistas protagonizarán desde este viernes hasta este domingo el XTERRA Costa Rica 2025 en Las Catalinas, Guanacaste.
XTERRA es una prestigiosa franquicia global de triatlón de montaña y combina natación en aguas abiertas, ciclismo de montaña y carrera pedestre en trail.
Dentro de los atletas internacionales están los ecuatorianos Elizabeth Bravo, atleta olímpica y campeona panamericana, y Gabriel Terán.
Por su parte, entre los ticos destacan Raquel Solís, Sebastián Morales y Mauro Quesada.
Distancias.
XTERRA: 1.500 metros de natación, 26 kilómetros de ciclismo y 10 km de carrera.
Sprint: 750 metros de natación, 19 kilómetros de ciclismo y 5 km de carrera.
Pruebas trail y aguas abiertas
En el marco de la competencia también se realizarán eventos de trail running en 5 kms, 15 kms y 31 kms, así como natación en aguas abiertas de 400 mts, 800 mts, 1.600 mts y 3.200 mts. Además, de una competencia para niños.
Premiación
El XTERRA otorgará 28 cupos en la distancia principal para el Campeonato Mundial y 58 en la prueba de 30 km de trail running.