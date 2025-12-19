Todos los detalles de la pelea de Yokasta Valle

Este viernes, la boxeadora Yokasta Valle se medirá ante Yadira Bustillos y pondrá en juego su campeonato mundial paja del Consejo Mundial de Boxeo (WBC).

La nacional registró 104.8 libras en la báscula, mientras que la retadora marcó 104.6, por lo que ambas cumplieron con el peso pactado.

Será la primera vez que Valle exponga este cinturón. Bustillos, con marca de 11-1, buscará reconfigurar la división con una victoria.

Por su parte, la costarricense, cuya foja es de 33-3, espera defender su campeonato y abrirse el camino hacia una eventual unificación.



Además, Yokasta debutará este viernes con la promotora MVP y su pelea formará parte de la cartelera que tiene como estelar el combate entre Jake Paul y Anthony Joshua.

La velada será transmitida por Netflix y dará inicio a las 7 p. m.

