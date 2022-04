Tiger Woods se desploma en el Masters y Scheffler se acerca al título

Un exhausto Tiger Woods dejó escapar el sábado sus sueños de pelear por el Masters al firmar la peor ronda de su carrera en Augusta y quedarse a 16 golpes de Scottie Scheffler, quien conservó el liderato.



El flamante nuevo número uno del ranking mundial, quien inició la tercera ronda con una ventaja de cinco golpes, afrontará la jornada final del domingo con tres golpes de margen sobre el australiano Cameron Smith.

La pugna por el primer trofeo de Grand Slam del año está eclipsada por la presencia de Tiger Woods, que sigue en competencia en su asombroso regreso al golf 13 meses después de su brutal accidente automovilístico.

El sábado, Woods completó los primeros 54 hoyos con un acumulado de 223 (+7) que le dejó sin esperanzas de pelear por un nuevo milagro en Augusta a sus 46 años.

"Simplemente no pude encontrar la sensación de sentirme cómodo. La postura, la sensación, mi mano derecha, simplemente no pude encontrarla. Las condiciones eran difíciles. Ha habido mucho viento todo el día y al principio hacía frío. La pelota no iba muy lejos", lamentó Woods.

Back-to-back birdies for Tiger Woods on hole Nos. 12 and 13. #themasters pic.twitter.com/6F0LDlETfl — The Masters (@TheMasters) April 9, 2022

Resistiendo al feroz viento, Woods fue capaz de evitar el viernes el primer corte en Augusta desde su emblemático primer triunfo en 1997.



Woods encaraba el fin de semana en la 19º posición, a nueve golpes de distancia de Scheffler, una desventaja que ningún campeón del Masters ha logrado remontar en los últimos 36 hoyos.

Con su espíritu ultracompetitivo intacto, el golfista más grande del siglo no estaba dispuesto a claudicar pero sus opciones se desvanecieron rápidamente el sábado en medio del dolor y la fatiga en el desafiante Augusta National, en Georgia.