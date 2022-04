Tiger Woods resiste en Masters de Augusta tras feroz segunda ronda

La mágica jornada de regreso al golf de Tiger Woods dio paso este viernes a una auténtica batalla para mantenerse en competencia en el Masters de Augusta, donde Scottie Scheffler se hizo con un cómodo liderato en medio del feroz viento que azotó la segunda ronda.

Woods, de 46 años, bajó el viernes del décimo al 19º lugar con una tarjeta de 74 golpes (+2) pero exhibió su carácter para reponerse de un aciago inicio con cuatro bogeys en los primeros cinco hoyos.

El también estadounidense Scottie Scheffler, flamante nuevo número uno del ranking PGA, lució su espectacular momento de forma para lograr la mejor actuación del viernes (67 golpes) y hacerse con el liderato con un acumulado de -8.

En busca de su primer trofeo de Grand Slam, Scheffler cuenta con una distancia de cinco golpes sobre sus más inmediatos perseguidores, igualando la mayor ventaja en la historia del torneo tras los primeros 36 hoyos.

Two in a row for Tiger Woods. He heads into No. 15 at one over par. #themasters pic.twitter.com/UrDj8t67qS